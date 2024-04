OL-PSG ‍: Les billets s'arrachent à une vitesse record à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que l'Olympique Lyonnais mettait en vente son quota de tickets pour la finale de la Coupe de France face au PSG. Les abonnés, prioritaires, se sont rués sur les places.

Le Stade de France étant mobilisé par les Jeux Olympiques 2024, c'est au stade Pierre-Mauroy de Lille que se jouera la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG le 25 mai. Et forcément, l'enceinte nordiste ne peut pas accueillir autant de supporters que l'enceinte dionysienne, ce qui a contraint la FFF à donner à Lyon et Paris un quota réduit de tickets (15.000 par club). Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a donc décidé de ne pas ouvrir la vente au grand public, puisqu'il n'y a déjà pas assez de places pour les abonnés.

Et ce mardi, la billetterie en ligne de l'OL s'est mise en route pour la vente de ces tickets. Comme souvent dans ce genre de situation, une file d'attente virtuelle a été créée afin de ne pas faire exploser les serveurs, preuve de l'engouement énorme des supporters lyonnais pour cette finale tant attendue contre le Paris Saint-Germain. Et ce ne sont pas les deux claques prises par l'OL contre le PSG cette saison (1-4 et 4-1) qui ont calmé la demande,

🚨 RDV dans 3 minutes pour l'ouverture de la billetterie abonnés pour la finale de la @coupedefrance #OLPSG🔴🔵



➡️ https://t.co/a77wHrFeKO pic.twitter.com/iNixk4CNHy — Olympique Lyonnais (@OL) April 30, 2024

À l'heure qu'il est, toutes les places n'étaient pas encore vendues, mais la demande est énorme et l'Olympique Lyonnais devrait très rapidement annoncer que de son côté c'est sold-out. N'ayant pas accès à la billetterie, de nombreux supporters tentent eux de trouver des tickets pour cette finale de la Coupe de France sur les réseaux sociaux. Nul doute que le marché noir devrait être juteux encore une fois, des petits malins n'ayant aucun scrupule à revendre leurs tickets, même si ces billets sont nominatifs et peuvent donc donner lieu à un contrôle d'identité à l'entrée du stade. Il est vrai que c'est rarement, ou même jamais, le cas et que les revendeurs le savent.