L'OM avait le De Bruyne français et ne l'a pas gardé

Par Claude Dautel

Actuellement au Brésil où il est devenu une des idoles des supporters de Vasco de Gama, Dimitri Payet n'a probablement pas eu la carrière que son talent méritait.

C'est par la petite porte que Dimitri Payet est part de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ayant décidé de tourner la page alors que son prédécesseur avait l'intention de faire du meneur de jeu de l'OM un membre à vie du club phocéen. Personne n'a oublié les larmes de Dimitri Payet au moment d'officialiser ce départ, une situation d'autant plus dure qu'Igor Tudor a été sans pitié avec son joueur, qu'il a poussé sur le banc durant une partie de la fin de la saison passée. Cela n'a pas empêché l'international tricolore de rebondir avec brio au Brésil sous le légendaire maillot du Vasco de Gama. Mais quand il évoque la carrière de Dimitri Payet, Bafé Gomis estime que ce dernier méritait largement mieux que cela.

Payet est revenu à l'OM par amour

Souvent moqué pour son absence de palmarès, Dimitri Payet aurait dû jouer pour les plus grands clubs européens, estime l'ancien attaquant de l'OM, l'OL et de l'ASSE, qui ose même la comparaison entre son ancien coéquipier avec Kevin de Bruyne, rien que ça. « Il fait une grande carrière, mais il aurait dû être au niveau de De Bruyne. Quand il était à West Ham, il revient à Marseille par amour, mais il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea. Il savait tout faire : dribbler, passer, marquer, pied droit ou pied gauche. C'était un joueur de classe mondiale », a confié Bafé Gomis dans l'émission de l'influenceur Zack Nani. Revenu de West Ham à l'OM en 2017, après deux saisons avec le club londonien, Dimitri Payet a peut-être fait un mauvais choix de carrière, mais il a fait le choix du coeur et personne ne pourra lui reprocher.