Le PSG cible déjà le nouveau Neymar

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

De retour en Ligue des Champions après 7 ans d'absence, Arsenal affiche clairement ses ambitions, notamment avec une grosse activité lors du mercato estival afin de se renforcer. Les Gunners sont d'ailleurs intéressés par un jeune brésilien comparé à Neymar.

Des jeunes joueurs qui sont comparés à d'anciennes légendes, c'est très fréquent et ça aboutit rarement à une belle carrière. Si Neymar est toujours en activité, les jeunes prometteurs au Brésil doivent déjà prendre exemple sur lui. Globo rapporte qu'un milieu de terrain, âgé de seulement 15 ans attire déjà l'œil des plus grands clubs européens sur le mercato, comme Arsenal ou le PSG. Cependant, il est encore trop tôt pour que Gabriel Mec quitte Grêmio. Pour le moment, le prodige évolue encore avec les catégories de jeunes, bien qu'il soit souvent surclassé et qu'il compte déjà plusieurs distinctions glanées dans les compétitions amateurs. Le média brésilien affirme que les Gunners se sont renseignés auprès de Grêmio pour commencer à se placer dans ce dossier qui risque d'avoir une forte concurrence.

Arsenal suit la progression du nouveau Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arsenal (@arsenal)

Le rapport de Globo explique que le club souhaite que Gabriel Mec suive une trajectoire similaire à la carrière de Neymar. D'abord s'affirmer au Brésil, prendre de la masse musculaire, puis s'envoler pour un gros montant chez un cador européen. Arsenal qui a longtemps été distancé dans les négociations, redevient un club ambitieux et attractif. Le club londonien souhaite en profiter pour recruter la pépite de demain. Cependant, le PSG est également sur le coup. Pour le moment, Gabriel Mec poursuit sa progression à Grêmio mais le club entraîné par Mikel Arteta va certainement le surveiller de près, avant de passer à l'offensive dans quelques années. Les Tricolor sont déterminés à rejeter toutes les propositions pour le milieu de terrain, en attendant qu'il signe son premier contrat professionnel au sein de son club formateur.