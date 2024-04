Pape Gueye trahit l’OM, son contrat est déjà signé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Pape Gueye va rejoindre Villarreal. Le contrat de l’international sénégalais en Espagne aurait même déjà été signé… dans le dos du club marseillais.

Auteur du but décisif contre Lens dimanche au Vélodrome (2-1), Pape Gueye s’est arrêté en zone mixte après la rencontre et a ouvert la porte à une prolongation à Marseille. « Ma priorité c'est mon temps de jeu et qu'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a aucun problème, je resterai » a lancé l’international sénégalais, ouvrant clairement la porte à une prolongation à l’Olympique de Marseille. Mais l’information dévoilée ce mardi par Canal + risque de mettre en pétard les supporters et les dirigeants du club phocéen. En effet, malgré les déclarations de Pape Gueye après OM-Lens, le joueur aurait d’ores et déjà signé son contrat en faveur de Villarreal pour la saison prochaine si l’on se fie aux informations du journaliste de la chaîne cryptée, Lee-Roy Kabeya.

« Pape Gueye s’est engagé avec Villarreal. Contrat signé lundi dernier (le 22/04). Contrat de 4 ans + 1 en option. Énorme boulot de Marcelino, salaire multiplié par 3. L’OM n’était pas au courant… » a publié le journaliste. Autant dire que du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on digère très mal la déclaration de Pape Gueye, qui a ouvert la porte au club phocéen pour rien puisque son avenir est déjà scellé. Si l’information se confirme, nul doute que Pablo Longoria aura des regrets, car le président de l’OM déteste voir un joueur partir pour zéro euro, d’autant plus lorsque celui-ci est dans la force de l’âge comme Pape Gueye. Mais l’ancien Havrais réclamait un salaire de près de 300.000 euros par mois pour prolonger à Marseille, un salaire similaire à celui de Valentin Rongier que le club olympien n’a pas voulu accordé à son milieu de terrain.