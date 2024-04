Mandanda veut voir l’OL perdre en finale

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais vit une saison bien décevante en Ligue 1. Les Bretons espèrent tout de même encore pouvoir terminer européens. Mais il faudra pour cela compter sur le PSG.

L'été dernier, le Stade Rennais avait fait un mercato séduisant. Beaucoup de fans et observateurs voyaient les Bretons dans les 5 premiers du championnat. Mais rien ne s'est passé comme prévu, entre résultats irréguliers et départ de Bruno Genesio. Il faudra désormais un petit miracle aux hommes de Julien Stéphan pour terminer à une place européenne. En l'occurence, Rennes espère toujours terminer à la 7e place, qui sera européenne si le PSG remporte la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain à Lille face à l'OL. D'ailleurs, c'est ce qu'espère fortement l'ancien Marseillais Steve Mandanda.

Le PSG vainqueur de l'OL, Steve Mandanda croise les doigts

Dans des propos relayés par Ouest France, l'ancien de l'OM a en effet tenu à apporter son soutien... au PSG pour la finale de Coupe de France suite à la défaite contre Brest dimanche. « On met quatre buts, on entame le match comme il faut, mais on trouve quand même le moyen de perdre le match. C’est qu’il y a un problème quelque part. On ne mérite peut-être pas mieux que ce qu’on a aujourd’hui. Il faut essayer d’accrocher cette 7e place, en espérant que Paris gagne (la finale de la Coupe de France contre Lyon fin mai), c’est tout ce qu’on peut espérer aujourd’hui. Sur ce qu’on fait, on ne mérite pas mieux », a notamment indiqué Steve Mandanda, amer concernant les résultats de son équipe mais qui veut croire encore que le PSG puisse sauver une partie de leur saison. Un soutien de circonstances au vu du passé marseillais de Mandanda mais un soutien qui ne fera pas forcément plaisir aux Lyonnais.