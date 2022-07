Mercato : Chelsea et le PSG se liguent contre l’Inter

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne compte pas faire sauter la banque pour s'offrir Milan Skriniar. L'Inter misait sur une surenchère de Chelsea, mais ce ne sera pas le cas.

Chelsea et le Paris SG ont comme point commun de chercher un défenseur central de premier plan au mercato. Si les Blues ont déjà fait venir Kalidou Coulibaly, cela ne compense pas les pertes dans ce secteur de jeu (Antonio Rudiger et Andreas Christensen sont partis) ni l’âge grandissant de Thiago Silva (38 ans en septembre). De son côté, le PSG a aussi besoin d’un nouveau central en raison de son passage en 3-5-2, et de l’incertitude autour de l’avenir de Presnel Kimpembe, qui se pose des questions sur son avenir à 27 ans. Mais jusqu’à présent, Chelsea a buté dans plusieurs dossiers, et notamment celui de Jules Koundé qui a préféré rejoindre le FC Barcelone. Le club francilien n’a pas plus de réussite, les discussions pour s’offrir Milan Skriniar tournant en rond depuis plusieurs semaines désormais.

50 millions, prix maximum conseillé

🔵 Victoire 6-1 contre Pro Sesto.



Les buteurs: Calhanoglu, Lautaro (x2), Correa, Bellanova, Skriniar. pic.twitter.com/6ZCyYTBTIt — Inter FR (@InterMilanFRA) July 28, 2022

Car pour son défenseur slovaque, l’Inter Milan se montre très gourmand, n’hésitant pas à demander 70 millions d’euros au minimum, hors bonus. Une somme qui fait reculer Luis Campos, persuadé qu’il va finir par avoir gain de cause sans payer plus de 50 ME. Et dans cette optique, il peut compter sur Chelsea, qui a la même vision des choses. Selon Tuttosport, l’Inter Milan s’est rapproché de Chelsea devant le désir des Blues de recruter en défense. Mais pas à tout prix. La formation italienne s’est vu répondre qu’il était impossible de mettre plus de 50 ME sur Milan Skriniar, et qu’il ne fallait pas compter sur Thomas Tuchel pour jouer de la surenchère. Au moins un point sur lequel le PSG et Chelsea sont d’accord, et qui pourrait inciter l’Inter à revoir ses prétentions à la baisse pour un joueur très désiré, mais pas à n’importe quel prix.