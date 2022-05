Le prix de Sadio Mané dévoilé, c’est cadeau !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après la défaite en finale de la Ligue des Champions samedi soir, Sadio Mané a confirmé à ses coéquipiers son départ de Liverpool.

En six ans chez les Reds, l’international sénégalais aura marqué les esprits avec 120 buts inscrits sous le maillot de Liverpool. En fin de contrat dans un an, Sadio Mané a fait le choix de partir et sauf revirement de situation, c’est le Bayern Munich qui va rafler la mise. A la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski, le club bavarois a fait le choix d’un profil diamétralement opposé en misant sur la vitesse et la puissance de Sadio Mané. S’il n’est pas libre, le Sénégalais ne va toutefois pas coûter très cher au Bayern Munich dans la mesure où son prix est relativement faible en comparaison du talent hors du commun du joueur. En effet selon le Daily Mail, le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich pourrait se conclure pour environ 40 millions d’euros.

Sadio Mané vendu pour seulement 40 millions d'euros ?

Tandis que le transfert de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone pourrait se conclure pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros, il n’est pas surprenant de voir des chiffres similaires circuler pour Sadio Mané. Et pour cause, à l’instar du Polonais, l’attaquant de Liverpool est un trentenaire arrivant dans sa dernière année de contrat. En ce sens, les chiffres sont plutôt cohérents même si au vu des sommes investies ces dernières années dans le monde du football, on peut légitimement penser qu’à 40 millions d’euros pour Sadio Mané, les Reds font un véritable cadeau au Bayern Munich. Liverpool a surtout la volonté de ne pas faire capoter le transfert afin de ne pas risquer de conserver Sadio Mané et de le perdre pour zéro euro dans un an. On sent là toute l’expérience des grands clubs européens, à l’heure où des clubs français tels que Marseille avec Kamara ou Lyon avec Depay ont récemment perdu gratuitement leur meilleur joueur à la fin de leur contrat.