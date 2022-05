Mané libère Lewandowski, le Barça tient son buteur

Dans : Liga.

Déterminé à quitter le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski devrait obtenir gain de cause. Ses dirigeants s’apprêtent à enregistrer la signature de Sadio Mané, probable successeur du Polonais.

Robert Lewandowski se rapproche du FC Barcelone. Après son refus de prolonger, l’attaquant sous contrat au Bayern Munich jusqu’en 2023 a annoncé sa volonté de rejoindre les Blaugrana. De quoi agacer ses dirigeants qui, en plus des critiques envers son agent Pini Zahavi, lui ont publiquement fermé la porte à plusieurs reprises, et de manière catégorique. Mais en réalité, le champion d’Allemagne travaillait en coulisse pour trouver son successeur. Et si l’on en croit le journal L’Equipe, le Bayern Munich a terminé ses recherches puisque Sadio Mané devrait bientôt signer.

L’attaquant de Liverpool arrive à un an de la fin de son bail. Et contrairement à son coéquipier Mohamed Salah, dans la même situation contractuelle, le Sénégalais n’a pas garanti sa présence la saison prochaine. « Cette question, j'y répondrai après la Ligue des Champions. Si je reste ou non, ce sera après la finale », a simplement répondu Sadio Mané, qui risque d’annoncer son départ au Bayern Munich ce samedi soir ou dans les prochains jours. Une excellente nouvelle pour le Barça, que le quotidien Sport annonce confiant quant à l’arrivée de Robert Lewandowski.

Un gros renfort pour le Barça

Le club catalan avait transmis une offre de 30 millions d’euros (hors bonus) aux Bavarois. Une proposition restée sans réponse jusqu’ici, mais que le Bayern Munich pourrait finalement accepter après la possible venue de Sadio Mané. Autant dire que l’entraîneur du Barça Xavi se frotte les mains à l’idée d’accueillir un buteur de cette qualité. Le technicien arrivé cet hiver a pu constater le manque d’impact offensif de son équipe, qui risque de perdre l’ailier français Ousmane Dembélé. A priori, le recrutement du Polonais devrait vite consoler le Barça.