L1 : Les cadors se réveillent pour Grbic, l’OM en piste ?

Dans : Mercato.

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM et de l’ASSE, Adrian Grbic est plutôt associé à des clubs de bas de tableau de Ligue 1 depuis le début du mois de juin.

En effet, Lens, Brest et Lorient se sont positionnés pour récupérer le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en 2019-2020 avec Clermont. Mais selon le président clermontois Ahmet Schaefer, interrogé à ce sujet sur France Info, de grands clubs français se sont récemment réveillés en se positionnant concrètement pour recruter l’attaquant de 23 ans. Néanmoins, aucun cadeau ne sera fait aux prétendants d’Adrian Grbic, dont le prix a été fixé par le Clermont Foot à 10 ME au mercato.

« Il a encore un contrat pour 2 ans, on a eu déjà des offres qui nous ont été soumises en hiver, là c’était hors de question. Maintenant, il faut étudier les dossiers, on va voir ce que ça donne mais effectivement il y a beaucoup d’intérêt, pas seulement en France d’ailleurs, mais aussi à l’extérieur, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de l’Espagne. Ce sont des offres de grands clubs de Ligue 1 » a fait savoir le président de Clermont, laissant clairement entendre que des formations telles que Rennes, Lyon, Saint-Etienne ou Lille se sont positionnées pour recruter le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 derrière Tino Kadewere. Le scénario d'un passage à l'acte de l'OM n'est pas non plus à écarter, le club phocéen n'ayant pas les moyens de recruter Mbaye Niang, estimé à 25 ME par Rennes, et a donc l'obligation de se tourner vers un plan B. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise et pour quelle somme. A titre de comparaison, c’est pour 14 ME bonus compris et un intéressement de 15 % sur une future plus-value que l’OL est parvenu à s’offrir Tino Kadewere en provenance du Havre au mois de janvier dernier…