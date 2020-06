OM : Niang est trop cher, Marseille lâche l'affaire

Dans : OM.

En attendant l’arrivée de son futur Head of football, l’OM explore plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif au mercato.

La principale piste explorée par André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud mène à Mbaye Niang, lequel avait témoigné de son envie de rejoindre l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines dans une interview accordée à Canal +. Dans la foulée, la chaîne cryptée avait annoncé un accord entre Rennes et l’OM, avoisinant les 20 ME pour le transfert du Sénégalais. Une information qui ne s’est pas vérifiée, bien au contraire puisqu’il semblerait que les discussions n’aient même pas officiellement débuté entre les deux clubs… pour une raison simple. Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille a tout simplement mis le dossier Mbaye Niang en stand-by.

Rennes réclame 25 ME pour Niang

Et pour cause, « les dirigeants ne peuvent pas bouger sur M'Baye Niang, encore trop cher pour eux » pour l’instant indique le quotidien. Vraisemblablement, il faudra donc enregistrer quelques ventes avant de sérieusement songer à faire une offre pour l’avant-centre du Stade Rennais. Un constat d’autant plus valable que Nicolas Holveck se montre très gourmand dans ce dossier, avec des exigences proches de 25 ME. A ce prix, la piste Mbaye Niang s’effondre totalement pour l’Olympique de Marseille, qui a profité de la clémence du fair-play financier mais qui sera attendu au tournant dans un an, et qui ne peut plus se permettre de vivre au-dessus de ses moyens comme c’est le cas depuis 4 ans. Reste maintenant à voir si la piste Mbaye Niang sera relancée au cœur de l’été mais pour l’heure, elle semble à ranger dans le fond d’un tiroir pour l’OM, qui devra trouver des plans de recours via les réseaux d’André Villas-Boas ou du futur Head of football du club…