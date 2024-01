L'OM a dit non à Anthony Martial

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat dans six mois avec Manchester United, Anthony Martial est à la recherche d'une porte de sortie. Proposé à l'Olympique de Marseille, sans succès, le Français pourrait rebondir en dehors des cinq grands championnats.

Peu utilisé par Erik Ten Hag cette saison, Anthony Martial semble arriver à la fin de son aventure à Manchester United, où il est présent depuis 2015. Si une rumeur évoquait une possible prolongation, dans le but de baisser le salaire du joueur pour le vendre l'été prochain, les Red Devils vont devoir se résoudre à oublier cette probable rentrée d'argent car l'ancien joueur de l'AS Monaco est bien décidé à quitter l'Angleterre lors de ce mercato hivernal. Récemment, Team Talk a expliqué que le lauréat du Golden Boy en 2015 avait été proposé à l'Olympique de Marseille. Mais le club de la cité phocéenne a refusé la proposition. Pourquoi ? La raison semble bien connue et Pablo Longoria ne s'en est pas caché dans quelques indiscrétions aux médias. Il n'y a pas vraiment les moyens d'offrir un salaire copieux à l'ancien monégasque avec un contrat capable de le convaincre. Toutefois, Anthony Martial dispose encore d'une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Turquie où son profil est très apprécié.

Fenerbahçe souhaite relancer Anthony Martial cet hiver

Le média anglais affirme que le club de Fenerbahçe s'intéresse à l'international Français (30 sélections). Les Turcs comptent prochainement organiser une réunion avec le clan d'Anthony Martial afin de parvenir à un accord entre toutes les parties. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais pourrait donc signer dans un club habitué à disputer des compétitions européennes et qui vise régulièrement le titre en Süper Lig. Fenerbahçe est d'ailleurs actuellement premier du championnat turc. Malgré seulement deux buts inscrits depuis le début de la saison avec Manchester United, Anthony Martial conserve la confiance de certains clubs européens, qui rêvent probablement de relancer l'ancien grand espoir du football français. Le natif de Massy n'aura jamais atteint le niveau espéré mais a tout de même réalisé quelques bonnes saisons avec les Red Devils.