L'ASSE se propose d'aider le PSG au mercato

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Faute de moyens financiers, l’AS Saint-Etienne va devoir jouer une nouvelle fois malin au marché des transferts pour se renforcer.

Mais cette fois-ci, les Verts n’ont pas beaucoup de choix et doivent absolument se renforcer pour éviter une relégation qui commence à se faire pressentir. Les Stéphanois sont derniers à mi-parcours, et malgré un contenu parfois intéressant, le bilan comptable est famélique. Il va falloir donc accélérer et les dirigeants l’ont bien compris. Les recrutements de Bakary Sako et de Joris Gnagnon sont des opportunités que les Verts se devaient de saisir, même s’il n’est pas certain que cela suffise pour redresser la barre. Ce vendredi en conférence de presse, Pascal Dupraz a clairement fait comprendre qu’il aimerait bien continuer à accueillir des nouveaux joueurs pour donner un coup de fouet à son équipe.

Hakimi plombe le plan de l'ASSE

C’est dans ce cadre que l’ASSE lorgne sur Colin Dagba. Récemment utilisé en cette fin d’année par le PSG, le jeune latéral peine toutefois à disposer d’un temps de jeu satisfaisant. Selon La Chaine L’Equipe, Saint-Etienne rêverait de récupérer le joueur de 23 ans sous la forme d’un prêt. Une initiative qui permettrait de ne prendre aucun risque pour le joueur en cas de descente, et qui pourrait lui permettre d’enchainer les matchs dans l’élite dans une équipe qui a besoin de stabilité en défense. Désireux de s'imposer au PSG, Colin Dagba pourrait saisir cette opportunité de jouer régulièrement en Ligue 1, et lui permettre de revenir plus fort dans six mois. Toutefois, il faudra convaincre le PSG de céder un arrière droit au moment où Achraf Hakimi est parti rejoindre le Cameroun avec sa sélection du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le timing pourrait donc être délicat dans l’optique de cette arrivée dans le Forez, même si l’ASSE se démène pour essayer de trouver des solutions afin de ce renforcer cet hiver.