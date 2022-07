L'accord espagnol qui va faire perdre Memphis à l'OM

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cantonné au banc des remplaçants au FC Barcelone, Memphis Depay risque d'aller voir ailleurs cet été. L'OM et Pablo Longoria rêvent de l'accueillir mais un autre plan se dessine pour lui.

Capitaine de l'OL à son départ, il y a un an, Memphis Depay n'a pas réussi à devenir le patron au FC Barcelone. Le licenciement de Ronald Koeman, celui qui l'a amené en Catalogne, n'aura pas facilité sa tâche. Mais, voilà aujourd'hui Memphis Depay a le statut de remplaçant au FC Barcelone. Xavi ne compte pas sur lui et cela ne va pas s'arranger avec les envies du club catalan au mercato : Robert Lewandowski, Raphinha entre autres. Un départ serait le bienvenu pour l'ancien lyonnais alors que se profile dans quelques mois la coupe du monde 2022 au Qatar.

Echange Koundé-Depay entre Séville et le Barça

L'OM a flairé la bonne affaire et la rumeur d'un possible transfert de Memphis à l'OM a enflé ces derniers jours. Mais, payer le salaire du Néerlandais n'est pas aisé pour les fragiles finances marseillaises. Et voilà que maintenant c'est la stratégie mercato du FC Barcelone qui vient tout faire capoter pour les Olympiens.

🚨🚨| Everything indicates that FC Barcelona will have to pay €35-40M & a player (most likely Memphis) to Sevilla for Jules Koundé.@gerardromero [🎖️] — Managing Barça (@ManagingBarca) July 12, 2022

En effet, selon le journaliste Gérard Romero, le Barça a un plan en tête bien précis pour Memphis Depay. Il servirait de monnaie d'échange dans un dossier prioritaire pour les Catalans, celui de Jules Koundé. « Tout indique que le FC Barcelone va payer 35-40 millions d’euros et donner un joueur (normalement Memphis) à Séville pour Jules Koundé », a t-il indiqué. Une perspective d'autant plus probable que les Andalous joueront la Ligue des champions la saison prochaine et qu'ils ne possèdent pas de grandes stars. Tout profit pour Memphis Depay, au grand dam des Marseillais.