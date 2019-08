Juve : Avec Neymar à son service, Cristiano Ronaldo sera comblé

Dans : Mercato, Serie A, PSG.

Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato, Neymar est encore dans le flou.

Dans l’idéal, l’attaquant parisien aimerait revenir au FC Barcelone. Mais les discussions entre les deux clubs n’avancent pas. Et ce n’est pas la première offre de prêt avec option d’achat qui débloquera la situation. Du coup, le Brésilien est bien obligé d’envisager ses alternatives parmi lesquelles figure la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. En tant qu’ancien Barcelonais, Rivaldo préférerait voir son compatriote au Barça. Mais la possible association entre Neymar et le Portugais le fait rêver.

« Ce serait super de le voir jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Je pense que ce serait génial pour CR7 d'avoir Neymar à ses côtés, il l'aiderait beaucoup avec des passes décisives et des buts tout au long de la saison, a imaginé le consultant pour Betfair. Je les imagine même combiner et Neymar pourrait aussi l'aider en partageant les responsabilités puisque la Juventus n'a qu'une seule grande star pour le moment. Ce serait un transfert bénéfique pour le joueur et pour le club évidemment. » Cristiano Ronaldo à la Juve, Lionel Messi au Barça, Eden Hazard au Real Madrid… En cas de départ, le complice de Kylian Mbappé formera un nouveau duo de choc.