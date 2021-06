Ita : Cristiano Ronaldo et Pogba, destins liés au mercato !

Dans : Mercato.

En plus de Kylian Mbappé, deux autres stars du football risquent d’animer le mercato cet été, à savoir Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.

Les deux hommes font l’objet de nouvelles rumeurs tous les jours en Italie. Et pour cause, l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin est hautement incertain. Avec le retour de Massimiliano Allegri, successeur d’Andrea Pirlo sur le banc des Bianconeri, il n’est pas certain que CR7 soit au centre du projet de la Juventus. En effet, l’entraîneur italien souhaite principalement articuler son équipe autour de Paulo Dybala et ne retiendra pas Cristiano Ronaldo coûte que coûte. Sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2022, le Portugais a un salaire colossal et son départ pourrait permettre à Massimiliano Allegri de renforcer d’autres secteurs du jeu. Et notamment le milieu de terrain, avec l’objectif très clair de recruter Paul Pogba selon Tuttosport.

Le journal italien dévoile dans son édition du jour que le milieu de terrain de Manchester United, en fin de contrat chez les Red Devils en 2023, est la priorité absolue de Massimiliano Allegri. Problème : son salaire est énorme et au vu du contexte économique, il n’est pas possible pour la Juventus Turin de le recruter dans l’état actuel des choses. Un potentiel départ de Cristiano Ronaldo changerait toutefois la donne. En effet, le média affirme que dans le cas où le Portugais trouverait un point de chute, alors la Vieille Dame se permettrait la folie de recruter Paul Pogba. Reste maintenant à voir si les envies de départ de Cristiano Ronaldo se confirmeront et si oui, quel club sera prêt à investir de telles sommes pour recruter un buteur de 36 ans. Ces derniers jours, deux clubs ont été associés à l’ex-buteur du Real Madrid : le PSG et… Manchester United, où évolue un certain Paul Pogba. De quoi donner des idées aux deux clubs ?