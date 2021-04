Ang : Raiola demande 1 ME par semaine pour Pogba

Dans : Premier League.

Pour prolonger à Manchester United, Paul Pogba réclame un salaire XXL qui serait le plus élevé de l'histoire des Red Devils.

Après un début de saison compliqué, Paul Pogba revient petit à petit à son meilleur niveau. Souvent mis sur le banc par Ole Gunnar Solskjær, le champion du monde a su inverser la tendance en bousculant la hiérarchie installée dans l'entre-jeu. Le Français s'est même montré décisif lors de la double confrontation face au Milan AC en Europa League, jusqu'à recevoir les éloges d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Toutefois, Paul Pogba est lié avec les Red Devils jusqu'en 2022. Et quand on a un agent comme Mino Raiola, l'avenir est parfois synonyme d'incertitude, et souvent lié à l'argent. Conscient que son poulain est de nouveau indispensable dans le onze de Manchester, l'Italien compte bien tirer le meilleur contrat possible.

Presque 1M par semaine

D'après les informations du DailyStar, Paul Pogba ambitionne tout simplement de devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de United. Le journal britannique évoque une exigence de 577 000 euros par semaine, soit plus de 30 millions annuels. Ajoutez à cela les droits d'images et l'international français percevrait presque un million d'euros par semaine ! Malgré sa bonne forme actuelle, rien ne confirme que Manchester United sera prêt à céder aux exigences de son joueur. Dans le cas contraire, le club anglais devra alors placer Paul Pogba sur le marché des transferts pour éviter de le perdre pour zéro euro en 2022. Si le PSG, la Juventus et le Real Madrid sont tous intéressés par le profil du milieu de terrain, le club français est le seul à avoir la puissance financière nécessaire pour boucler une telle opération. Toutefois, Leonardo et les dirigeants parisiens sont actuellement focalisés à 100% sur les prolongations de Neymar et Mbappé, qui devraient à elles seules vampiriser une bonne partie du budget du club. Une nouvelle fois, l'avenir de Paul Pogba est donc incertain. Sa fin de saison avec les Red Devils sera certainement déterminante. Actuellement deuxième de Premier League, les Mancuniens vise la victoire en Europa League, où ils affronteront l'AS Roma en demis-finale.