Hugo Lloris poliment recalé par le Real Madrid

Par Corentin Facy

Confronté à la grave blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid est activement en quête d’un gardien en cette fin de mercato. Hugo Lloris a été proposé au vice-champion d’Espagne en titre selon RMC.

Poussé vers la sortie par Tottenham qui ne compte plus sur lui pour la saison à venir, Hugo Lloris cherche activement une porte de sortie. Il y a quelques temps, l’international français a été associé au Paris Saint-Germain, qui n’a finalement pas creusé cette piste en profondeur. Jeudi après-midi, beaucoup ont pensé à Hugo Lloris en apprenant que Thibaut Courtois s’était gravement blessé à l’entraînement du Real Madrid. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’international belge va manquer 7 à 9 mois, un coup du sort qui oblige le club merengue à recruter un gardien titulaire pour la saison à venir.

Recalé par le Real, Lloris se dirige vers la Lazio

🚨La Lazio se positionne sur Hugo Lloris, l’ intérêt est réciproque.

🔹HL qui devrait être libéré de Tottenham pour « service rendu » négocie avec le club italien

🔹Il a aussi été proposé au Real suite à la blessure de Courtois /d’autres gardiens sont plus haut dans la short-list pic.twitter.com/5rwt2ahrNK — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 11, 2023

Très vite, les noms de Navas, Bounou ou encore De Gea ont filtré. Mais à en croire Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, Hugo Lloris a été proposé au Real Madrid. Le gardien tricolore ne fait néanmoins pas partie des priorités du Real Madrid et s’oriente plus vers un départ vers la Lazio. En effet, le club romain s’est concrètement positionné pour recruter le gardien de Tottenham, et l’intérêt est jugé comme « réciproque » par la radio. Un deal qui ne coûtera pas grand-chose à la Lazio puisque Lloris sera libéré par Tottenham pour services rendus et aura donc le luxe de s’engager librement au sein du club romain. Un beau rebond pour Hugo Lloris, qui n’a pas l’intention de raccrocher les gants à 36 ans même s’il a mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022.