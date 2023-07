Harry Kane détourné de Paris, Munich fait une 3e offre

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

C'est l'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts : Harry Kane quittera-t-il Tottenham ? Le Bayern Munich et le PSG sont très chauds pour le récupérer.

Harry Kane est clair sur son avenir : il veut quitter Tottenham. L'attaquant anglais de 29 ans veut passer à autre chose et aspire à gagner des titres. La saison prochaine, les Spurs ne seront pas en Ligue des champions et leurs ambitions en Premier League ne seront pas des plus hautes. La situation ne plait guère à Harry Kane qui a indiqué à son club sa volonté de partir. Le joueur sait qu'il est très apprécié par des clubs européens. C'est le cas du PSG ou encore du Bayern Munich. Problème, Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, n'est pas forcément vendeur et n'a pas apprécié la récente attitude des Bavarois. Mais ces derniers ne veulent pas se laisser abattre.

Kane, le Bayern ne lâche rien

Selon les informations du Times, les champions d'Allemagne préparent une troisième offre aux Spurs pour les convaincre de lâcher Kane. Le Bayern Munich espère tout régler à la fin du mois de juillet, quand Tottenham sera revenu de sa tournée en Australie, Thaïlande et Singapour. Tottenham veut plus de 100 millions d'euros pour vendre Harry Kane. Le média précise que la prochaine offre du Bayern Munich ne devrait pas être aussi haute même si les Bavarois mettent tout en oeuvre pour séduire le club londonien. Angelos Postecoglou, nouveau coach de Tottenham, a admis ces dernières heures qu'il n'était pas des plus sereins concernant le futur de son crack, lui qui désire que ce dossier soit réglé le plus vite possible peu importe son issue. De son côté, Harry Kane veut rejoindre le Bayern Munich de préférence et semble avoir mis l'option PSG de côté. Un coup dur pour le board francilien, qui avait fait de l'Anglais une de ses pistes privilégiées pour occuper le poste de numéro 9. Mais avec le PSG en période de mercato, tout semble encore jouable. Sauf rebondissement, il faudra construire une nouvelle équipe sans Kylian Mbappé, mis en marge du groupe et privé de tournée au Japon.