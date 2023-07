Kane lui échappe, le Bayern supplie Tottenham

L'avenir d'Harry Kane fait toujours autant parler en Angleterre. L'attaquant de Tottenham est annoncé au Bayern Munich ou encore au PSG.

Tottenham espère encore pouvoir convaincre Harry Kane de rester quelques mois de plus à Londres. Mais les Spurs savent que les désirs du joueur anglais sont de partir. Il faut dire que le club londonien est très décevant depuis quelque temps et ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Harry Kane veut pouvoir décrocher des titres dans sa carrière, alors qu'il va bientôt avoir 30 ans. Valeur sûre du football anglais et européen, l'attaquant britannique ne manque pas de courtisans. Ses pistes les plus chaudes sont au PSG et au Bayern Munich. Mais selon la presse anglaise, Kane ne veut pas entendre parler d'une arrivée dans la capitale française. Problème, la direction du Bayern, avec laquelle Kane est d'accord, a récemment froissé celle de Tottenham.

Been great in Australia so far. It's a pleasure seeing fans in different parts of the world and thanks for the welcome we've had here. Good to get some minutes in the legs. pic.twitter.com/oTvGDCKDmH