Harry Kane au PSG, Man Utd proche du KO

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Manchester United a besoin d'un grand avant-centre pour la saison prochaine. Erik Ten Hag semble avoir jeté son dévolu sur le Portugais de Benfica Gonçalo Ramos avec une offre dingue. De quoi laisser le champ libre au PSG pour Harry Kane.

Cherche avant-centre désespérément. C'est un peu le résumé de l'état d'esprit de plusieurs grands clubs européens cet été comme le Bayern Munich, le PSG et Manchester United. Les Red Devils ont ce manque depuis plus d'un an. Après le départ de Cristiano Ronaldo, ils ont du recruter Wout Weghorst comme solution de rechange provisoire. Toutefois, il leur faut un vrai cador au poste pour concurrencer Manchester City avec Haaland et Liverpool avec Salah. On parle beaucoup d'une possible venue d'Harry Kane depuis plusieurs mois. L'attaquant de Tottenham, devenu deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, reste un poids lourd offensif. Cette saison, il en est à 26 buts en championnat et devance largement tous les buteurs du royaume à part Haaland.

100 millions d'euros pour Ramos, MU dit oui

Un CV impressionnant sauf pour Manchester United. Malgré le fait que Kane privilégie et connaît parfaitement l'Angleterre, les Red Devils misent tout leur argent sur Gonçalo Ramos. L'attaquant de bientôt 22 ans représente l'avenir du Portugal. Avec Benfica, il fait une saison solide avec 25 buts marqués toutes compétitions confondues. Surtout, il a marqué les esprits en sélection portugaise lors du dernier Mondial. Pour sa première titularisation avec la Seleçao, il a inscrit un triplé en huitièmes contre la Suisse et séduit littéralement Erik Ten Hag depuis.

Les Red Devils veulent s'offrir la pépite de Benfica https://t.co/72baOWBwcm — Foot Mercato (@footmercato) May 9, 2023

Le manager mancunien le veut à tout prix, au sens propre du terme. Selon le Daily Mirror, les dirigeants de MU préparent un chèque compris entre 70 et 100 millions de Livres sterling (80 et 115 millions d'euros). Ils vont très prochainement discuter de ce prix avec Benfica, lequel sera logiquement tenté par une telle offre alors que Ramos est sous contrat jusqu'en 2026. Un transfert qui ferait le bonheur du PSG. Alors que les pistes Kolo Muani et Osimhen restent complexes, cela lui laisserait le champ libre pour tenter de recruter Harry Kane. A 29 ans et avec un an de contrat restant chez les Spurs, l'avant-centre anglais est le bon coup à la portée des Parisiens. Tant pis pour Manchester United...