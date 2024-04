TV ‍: OL - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Freiné par le PSG dans sa folle remontée vers les places européennes en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais jouera un nouveau match contre une grosse formation du championnat de France, à savoir Monaco, lors de la 31e journée.

Quelle heure pour OL – Monaco ?

Lyon-Monaco est souvent particulier dans une saison, les fans des Gones se souviennent encore du 6-1 que l’OL avait collé à l’ASM avec un doublé de Yanga-Mbiwa dans le sprint final de la saison 2016 pour aller se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais cette année, ce duel entre deux grands clubs du foot français n’est pas au sommet, vu que Lyon réalise une saison en demi-teinte. Quoi qu’il en soit, cette rencontre sera intéressante à suivre. Elle se jouera ce dimanche 28 avril à 19 heures au Groupama Stadium. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre OL – Monaco ?

Proposé à un horaire inhabituel en raison du match en retard que Monaco a disputé contre Lille mercredi, ce choc entre l’OL et l’ASM sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.

Les compos probables de OL – Monaco :

Défait par le PSG pour la première fois depuis le début du mois de mars dimanche dernier (1-4), l’OL est clairement retombé de son nuage. Désormais à la neuvième place suite aux bons résultats de Rennes et l’OM, Lyon n’est plus virtuellement européen. Encore tout proche de la septième place, avec un point de retard à quatre journées de la fin, le club lyonnais va devoir se reprendre contre Monaco pour continuer à rêver d’un sprint final haletant. Lors de ce match contre l’ASM, Pierre Sage aura un groupe complet à sa disposition.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, Caleta Car, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic - Nuamah, Cherki, Benrahma - Lacazette.

Derrière le PSG, Monaco est incontestablement la deuxième meilleure équipe du championnat de France actuellement. Sur une impressionnante série de quatre victoires de suite, l’ASM se dirige tout droit vers une qualification pour la Ligue des Champions. Deuxième de L1 avec cinq points d’avance sur Brest et six sur Lille, que l’ASM a battu mercredi (1-0), Monaco peut frapper fort contre l’OL. Avec un calendrier plus facile pour finir la saison, et des matchs contre des équipes qui jouent le maintien, l’ASM sait qu’elle peut faire un grand pas vers la place de dauphin du PSG en cas de succès face à l’OL. Pour ce match, Adi Hütter fera sans Golovin ou Jakobs.

La compo probable de Monaco : Majecki - Vanderson, Maripan, Kehrer, Salisu - Fofana, Zakaria - Akliouche, Minamino, Diatta - Balogun.