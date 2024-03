Vinicius à vendre, le Real met un prix spécial PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Avec la probable signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisage de se séparer de Vinicius Junior lors du prochain mercato. L’état-major du club merengue a en tout cas fixé le prix de l’international brésilien.

Kylian Mbappé et Vinicius Junior peuvent-ils cohabiter ? C’est la question que tout le monde se pose à Madrid, alors que la venue de l’international français en provenance du PSG ne fait quasiment plus aucun doute. L’incompatibilité ne se situe pas forcément au niveau du caractère des deux joueurs mais tactiquement, on se demande comment Carlo Ancelotti pourrait organiser son attaque avec deux joueurs aux profils identiques. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont une nette préférence pour le couloir gauche et c’est la raison pour laquelle le club merengue, par ailleurs lassé par les coups de sang à répétition de sa star brésilienne, ne s’interdit plus de vendre « Vini » l’été prochain.

A en croire les informations du site Todo Fichajes, le départ de Vinicius serait vu d’un bon œil par certains dirigeants au sein de la Casa Blanca. Florentino Pérez lui, est partagé. La signature de Kylian Mbappé est l’un de ses grands rêves des dernières années, mais le président du Real a conscience de l’importance prise par l’ailier brésilien de 23 ans. Si un départ de Vinicius est possible, il faudra en revanche que les clubs intéressés signent un chèque XXL pour le déloger de Santiago Bernabeu. Et pour cause, le média spécialisé indique que Florentino Pérez a fixé le prix de son ailier gauche brésilien entre 160 et 200 millions d’euros. Un prix volontaire dissuasif, alors que Nasser Al-Khelaïfi rêve depuis bien longtemps de se payer l'ancien du Flamengo. Todo Fichajes ajoute qu’en cas de vente de Vinicius, le Real Madrid pourrait recruter un avant-centre « de classe mondiale » en plus de Kylian Mbappé, Erling Haaland par exemple. Autant dire que l’été promet d’être bouillant dans la capitale espagnole, où la venue du capitaine de l’Equipe de France n’est finalement que la première pierre d’un mercato qui s’annonce agité et plein de rebondissements.