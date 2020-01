Gareth Bale de retour, la bombe de Tottenham et Mourinho

Dans : Mercato.

7 ans après avoir quitté Tottenham, Gareth Bale pourrait revenir chez les Spurs lors de ce mercato d'hiver. José Mourinho veut s'offrir le Gallois du Real Madrid d'ici la fin du mercato.

Zinedine Zidane ne s’opposera pas à un départ de Gareth Bale lors de cette fin du marché des transferts, et l’entraîneur du Real Madrid va donc suivre avec attention les événements autour de l’attaquant gallois. Car l’Express balance une bombe ce dimanche en affirmant que José Mourinho a demandé aux dirigeants de Tottenham de négocier avec Florentino Perez afin de faire revenir à Londres Gareth Bale. Parti des Spurs à l’été 2013 pour 101ME, c’était à l’époque un record pour un transfert, le Gallois n’a plus sa place chez les Merengue et nul doute que de son côté il sera forcément tenté de revenir à Tottenham où les supporters n’attendent que cela.

Le média anglais précise que le retour de Gareth Bale se fera uniquement sous forme d’un transfert définitif et pas d’un prêt, et que les responsables de Tottenham et du Real Madrid négocient intensément actuellement pour parvenir à un accord. Cependant, si le club londonien échouait à finaliser cette opération XXL, José Mourinho a coché deux autres noms sur sa liste, il s’agit de Paco Alacer et Mario Gotze, les deux joueurs du Borussia Dortmund. Mais dans l’esprit du Special One, Gareth Bale est bien la cible numéro 1. Six mois après avoir été à deux doigts de signer en Chine, celui qui préfère le Pays de Galles et le golf au Real Madrid peut donc revenir dans le championnat et le club qui ont fait sa gloire.