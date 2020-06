Esp : Une semaine pour récolter 70 ME, le Barça en mission !

Dans : Mercato.

La crise du coronavirus a touché les clubs de football de plein fouet et parmi les plus touchés, on retrouve sans aucun doute le FC Barcelone.

Déjà dans le rouge avant la pandémie, le club catalan se retrouve en grande difficulté, la faute à une masse salariale totalement dingue. Désireux de se renforcer au mercato, idéalement avec Neymar ou avec Lautaro Martinez, le champion d’Espagne en titre se retrouve dans l’obligation de vendre avant de pouvoir sérieusement envisager des achats. Et selon les informations du quotidien Sport, l’objectif de Josep Maria Bartomeu est de boucler deux ventes avant la clôture de l’exercice comptable à la fin de la semaine.

Todibo et Coutinho, par ici la sortie

Régulièrement cités comme des prétendants au départ, Samuel Umtiti, Nelson Semedo ou encore Ivan Rakitic ne seront pas les joueurs prioritairement poussés vers la sortie par la direction du FC Barcelone. Effectivement, le média espagnol nous apprend que l’objectif n°1 du Barça est de boucler les départs de Jean-Clair Todibo et de Philippe Coutinho dans la semaine. Avec ces deux ventes et malgré le contexte de la crise sanitaire et économique, l’actuel deuxième de Liga espère récupérer 70 ME en cash. Une somme raisonnable pour ces deux joueurs, mais l’objectif paraît difficilement réalisable dans un laps de temps aussi court. Notamment car les clubs de Premier League intéressés par Philippe Coutinho envisagent tous un deal sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Quant à Jean-Clair Todibo, sa saison à Schalke 04 peut permettre à Barcelone d’espérer une vente aux alentours de 20 ME même si initialement, le club catalan avait fixé ses exigences à hauteur de 25 ME. Assurément, les prochains jours promettent d’être mouvementés au Camp Nou…