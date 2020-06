PSG : Barcelone lâche Lautaro, retour de flamme pour Neymar !

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif au mercato, Barcelone semblait avoir fait de Lautaro Martinez sa priorité. Mais voilà que la piste Neymar reprend de l’épaisseur…

Pendant un long moment, le FC Barcelone pensait tenir le bon bout dans les négociations avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. Et pour cause, les Nerazzurri semblaient enclins à négocier un transfert comprenant un échange de joueurs, ce qui permettait au Barça de faire baisser la facture finale. Arturo Vidal ou encore Nelson Semedo avaient ainsi été associés à l’Inter Milan, mais la position du club lombard a évolué puisque désormais, la formation d’Antonio Conte réclame 110 ME en cash pour le transfert de son prodige argentin.

Les négociations sont désormais à l’arrêt entre l’Inter Milan et Barcelone, ce qui relance totalement le dossier Neymar, selon les informations obtenues par Sport. En effet, le média indique que devant les difficultés à obtenir un accord satisfaisant avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, le club catalan se demande s’il n’est pas préférable de tout miser sur une valeur sûre comme Neymar, lequel a déjà fait ses preuves au Barça, et s’entend comme larrons en foire avec Luis Suarez et Lionel Messi. Lautaro Martinez ou Neymar, il semblerait donc que Josep Maria Bartomeu ait définitivement penché en faveur du n°10 de Paris, ce qui promet un feuilleton agité cet été. Reste à voir ce que le Paris Saint-Germain réclamera pour le transfert de son international brésilien. Rappelons que Neymar est en fin de contrat avec le PSG en juin 2022 et que pour l’heure, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont entamé aucune négociation pour prolonger le bail de l’ancienne star du Barça. Le moment est donc peut-être opportun pour vendre le Ney…