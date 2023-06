Esp ‍: Tchouaméni vendu cet été, le Real en état d'alerte

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Aurélien Tchouaméni a souffert de la concurrence au Real Madrid et son temps de jeu en chute libre donne des idées aux cadors européens à l’approche du mercato, y compris en Angleterre où Chelsea s’intéresse à lui.

Un an seulement après son transfert au Real Madrid en provenance de l’AS Monaco pour 80 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni est-il sur le départ ? A priori non, malgré un temps de jeu en chute libre durant la seconde partie de saison. Titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti lors des premiers mois, conforté dans ce rôle en Equipe de France, Aurélien Tchouaméni a souffert de la concurrence de Camavinga, Kroos, Modric et Valverde au Real Madrid après le Mondial et s’est contenté d’un statut de remplaçant.

La saison en club s’est terminée et pour Tchouaméni, l’objectif est de bien finir avec les Bleus avant de partir en vacances et de revenir plus fort que jamais dans la capitale espagnole… ou ailleurs. Car selon les informations du site Defensa Central, la situation de l’ancien Monégasque suscite la curiosité de plusieurs cadors européens. Son manque de temps de jeu a notamment sauté aux yeux de Mauricio Pochettino, le nouveau manager de Chelsea, qui a fait du natif de Rouen une priorité pour le mercato estival des Blues.

Chelsea propose 80 millions d'euros pour Tchouaméni

Le média espagnol croit savoir que le club londonien a d’ores et déjà proposé 80 millions d’euros au Real Madrid afin de racheter les cinq années de contrat restantes à Aurélien Tchouaméni dans la capitale espagnole. Pour l’heure, la volonté du joueur de partir ou de rester n’a pas fuité. En revanche, la position du Real Madrid est très claire : ni Florentino Pérez ni Carlo Ancelotti n’ont l’intention de se séparer de l’international français (22 sélections). Malgré sa deuxième partie de saison plus difficile, Tchouaméni reste un joueur d’avenir sur lequel le Real Madrid compte pour les saisons à venir à un poste où Modric et Kroos sont proches de la fin de leur carrière. Il n’est donc pas question pour le Real de vendre le joueur de l’Equipe de France, malgré l’offensive surprenante réalisée par Chelsea.