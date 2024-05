Vitor Roque et l'OL, c'est vraiment sérieux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, Vitor Roque, l'attaquant brésilien du FC Barcelone, est annoncé sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. L'intérêt de l'OL se confirme.

Remplaçant samedi soir lors de la défaite du Barça à Gérone, résultat qui a donné le titre de Champion d'Espagne au Real Madrid, Vitor Roque n'est pas sorti du banc. De quoi évidemment poser des questions sur son avenir immédiat en Catalogne, l'attaquant de 19 ans ayant un contrat d'une durée délirante, à savoir jusqu'en 2031, avec le FC Barcelone. Afin de ne pas laisser leur joueur s'user mentalement, les dirigeants du Barça auraient accepté le principe d'un prêt de celui qu'ils ont recruté pour 40 millions d'euros en provenance de l'Athletico Paranaense, le club où l'Olympique Lyonnais était allé chercher Bruno Guimaraes. De quoi forcément donner des idées à Vitor Roque, lequel sait que l'OL donne sa chance aux meilleurs jeunes et a souvent fait la part belle aux joueurs brésiliens.

Vitor Roque sur les traces de Bruno Guimaraes à l'OL

Zero minutes for Vitor Roque again. pic.twitter.com/2u0Eexyz3I — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 4, 2024

Ce dimanche, le Mundo Deportivo confirme que cela se bouscule autour de Vitor Roque, et que parmi les clubs qui sont entrés en contact avec les dirigeants du FC Barcelone, il y aurait l'Olympique Lyonnais. Si Xavi a reconnu que la situation du jeune attaquant n'était pas très confortable, entrouvrant même la porte à un transfert définitif, le quotidien sportif catalan estime que le Brésilien ne sera pas vendu l'été prochain, le Barça plaçant de gros espoirs sur Vitor Roque, du moins dans l'avenir. Cependant, même si l'OL a de très gros atouts, la concurrence est rude dans le dossier du joueur de 19 ans puisque Naples a également noué des contacts avec l'agent de Vitor Roque afin de connaître ses intentions. L'Atlético de Madrid, Manchester United, le Bétis et Nice auraient aussi un œil attentif à la situation du joueur du Barça, lequel a joué deux matchs de Liga et marqué deux buts depuis qu'il a signé au dernier mercato d'hiver.