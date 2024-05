Galtier à l'OM, Longoria relance les négociations ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Stéphane Tessier va quitter l'OM en fin de saison, laissant Pablo Longoria diriger seul désormais. Cela a une incidence directe dans le dossier du futur entraîneur phocéen. En effet, la piste Christophe Galtier s'est réchauffée d'un coup.

Pablo Longoria a la voie libre du côté de l'OM. Après Javier Ribalta, c'est au tour de Stéphane Tessier de faire ses valises. Le directeur général du club olympien s'en ira en fin de saison après des tensions très fortes avec Longoria ces derniers mois. Déjà hyperactif à Marseille, Pablo Longoria ne rencontrera plus d'obstacles sur sa route pour les dossiers sportifs. Cela concerne bien sûr le choix du futur entraîneur la saison prochaine. Pablo Longoria suit Paulo Fonseca et Franck Haise mais les deux hommes sont difficiles à chiper au LOSC ou à Lens. C'est pourquoi une autre piste chère au président de l'OM ressurgit : Christophe Galtier.

L'OM a contacté le club qatari de Galtier

Selon le Quotidien du sport, l'OM mise désormais sur l'ancien entraîneur du PSG. Ce dernier est actuellement en poste à Al-Duhail au Qatar. Selon les informations du média en ligne, Medhi Benatia a pris contact avec le club qatari pour un transfert de l'entraîneur né à Marseille il y a 57 ans. Cela pourrait se conclure très rapidement car Galtier est très intéressé par le poste malgré son récent passage à Paris.

Sa venue avait déjà été évoquée en septembre dernier quand Marcelino a quitté l'OM. Cependant, Christophe Galtier était poursuivi en justice pour harcèlement moral et discrimination lors de son passage à l'OGC Nice. De quoi le pousser à refuser le poste à Marseille pour ne pas « associer le club à son rendez-vous au tribunal » selon une interview accordée par le technicien français à l'Equipe ce samedi. « Le pire moment de sa carrière » selon ses propres mots. Blanchi de ces accusations en décembre dernier, Galtier peut rectifier le tir cet été et revenir à l'OM. Son solide CV et son passé marseillais lui donneraient une vraie légitimité auprès des supporters de l'OM malgré son aventure parisienne d'une saison.