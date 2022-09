Esp : Le transfert à 100 millions qui fait peur au Real

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Taulier du Real Madrid de Carlo Ancelotti, Federico Valverde est un joueur extrêmement courtisé sur le marché des transferts.

Titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool en fin de saison dernière, Federico Valverde est indiscutablement un taulier du club merengue aux yeux de Carlo Ancelotti. Très polyvalent et toujours régulier, le milieu de terrain uruguayen est logiquement courtisé sur le marché des transferts. A en croire les informations du journal AS, le Real Madrid a ainsi été attaqué sur le dossier Federico Valverde cet été. A la recherche d’un joueur de ce profil, Jürgen Klopp a tenté de le recruter à Liverpool et a proposé 100 millions d’euros au Real Madrid pour recruter Federico Valverde, une offre immédiatement refusée par le champion d’Espagne en titre, qui a accepté de se séparer de Casemiro mais pour qui un départ de l’Uruguayen était tout simplement inenvisageable.

Valverde vendu à Liverpool, le Real a tremblé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FEDE VALVERDE FC (@fedeevalverde)

Le média indique que l’offre de Liverpool pour Federico Valverde est tombée le 31 août, soit 24 heures avant la fin du mercato. Autant dire qu’au vu du timing, les dirigeants du Real Madrid ont transpiré à grosses goûtes. Mais il a finalement été acté en interne qu’un départ de Federico Valverde était impossible. Rapidement, le Real Madrid a été rassuré par la volonté u joueur de rester chez les Merengue. Mais nul doute que Liverpool, club aux moyens colossaux, reviendra à la charge dans les prochains mois. Dans le cas où Federico Valverde exprimerait la volonté de partir, l’été prochain par exemple, le Real Madrid n’aura pas le choix de négocier avec Liverpool. Mais sans aucun doute, ce départ ferait très mal aux dirigeants du Real ainsi qu’aux supporters au vu de l’absence de Valverde au milieu de terrain, qui représente l’avenir du Real Madrid au même titre que Camavinga ou encore Tchouaméni.