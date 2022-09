Esp : Le Real Madrid a déjà trouvé son futur coach

Dans : Liga.

Par Marc Verti

Florentino Perez est déjà en train de s'activer en interne afin de trouver celui qui va diriger le Real Madrid. Le futur entraîneur du club de la Maison Blanche est déjà trouvé et c'est une évidence.

Le Real Madrid sort d'une saison titanesque. Vainqueur de la Liga, la Supecoupe d'Espagne et la Ligue des Champions, le club Merengue a bouclé un exercice 2021/2022 digne des meilleures années sous l'ère Zinédine Zidane. La saison 2023 a également très bien démarré avec la victoire en Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort et une place de leader dans le championnat d'Espagne. Tout se passe pour le mieux pour la formation de Carlo Ancelotti. Et forcément, Florentino Pérez se réjouit du succès de son club et n'est pas indifférent devant la réussite du technicien italien. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Ancelotti semble bien parti pour rester très longtemps dans la capitale espagnole. À moins d'une terrible bévue, l'ancien entraîneur du PSG devrait s'inscrire encore plus dans la légende du club aux 14 Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti déjà prolongé ?

Selon les informations de Marca, la direction madrilène songe déjà à prolonger le contrat de Carlo Ancelotti. Sa saison fantastique, mais également sa gestion des joueurs fait l'unanimité au Real Madrid. Celui qui a transformé Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde et sublimé Benzema, Courtois et Modric est très apprécié et respecté par les cadres. Il est le capitaine du navire de Madrid et a permis au club de retrouver le succès sur la scène européenne, malgré les départs de Cristiano Ronaldo, Zidane ou Sergio Ramos. L'entraîneur de 63 ans qui a déjà dirigé 181 rencontres avec le Real Madrid, pourrait gonfler ses statistiques puisque Florentino Pérez compte bien faire de lui le coach de club de la Maison Blanche pendant de longues années. A Bernabeu, personne ne s'en plaindra.