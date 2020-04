Esp : Le Real Madrid foudroie la rumeur Cristiano Ronaldo !

Dans : Mercato.

A la recherche d’un attaquant dans l’optique du mercato estival, le Real Madrid faisait initialement de Kylian Mbappé sa priorité. Mais le PSG a fermé la porte à un départ de son attaquant français…

Désireux d’offrir à Zinedine Zidane un véritable galactique en attaque afin d’épauler Karim Benzema et Eden Hazard la saison prochaine, Florentino Pérez va donc être dans l’obligation d’activer un plan B. Dans la presse étrangère, la rumeur d’un retour de Cristiano Ronaldo s’est massivement propagée ces dernières semaines, le Portugais étant mécontent du manque de visibilité de la politique de la Juventus Turin et des résultats en dents de scie de la Vieille Dame avant l’interruption des compétitions. Mais à en croire les informations du quotidien AS, le Real Madrid n’a aucunement l’intention de s’offrir Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato.

Un proche du président Florentino Pérez a témoigné en ce sens dans les colonnes du quotidien madrilène. « Cela ne rentre pas dans la politique sportive du club. Florentino Pérez l’apprécie, mais son temps est passé et ses objectifs sportifs sont différents » a indiqué ce membre de la direction merengue, pour qui Cristiano Ronaldo est très apprécié en interne au sein du Real Madrid, mais pas au point d’envisager un improbable come-back l’été prochain. Il faut dire que malgré son physique toujours aussi impressionnant, l’ancien attaquant de Manchester United a dépassé la barre des 35 ans. Et pour ne rien arranger, il jouit d’un salaire colossal, que le Real Madrid n’a certainement aucunement l’envie d’assumer après cette crise du coronavirus, qui a fortement impacté les finances de tous les clubs européens. A ce jour, l’hypothèse la plus probable concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo est donc de le voir rester à la Juventus Turin à l’issue de la saison. A moins que d’autres clubs richissimes comme le PSG ou Manchester United tentent de le recruter dans les prochaines semaines…