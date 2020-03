PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, le transfert choc ?

Dans : PSG.

Cristiano Ronaldo ne cache plus sa déception au sujet de sa saison à la Juventus, et son agent le pousse à étudier les offres du PSG et de Manchester United.

Impossible de savoir quelle sera la face du football quand le ballon reprendra ses droits. Pour le moment, les jours passent et un retour du jeu semble encore lointain. A la reprise, il faudra certainement pousser les murs et les dates pour terminer la saison 2019-2020. A l’issue de celle-ci, les gros transferts seront limités, la faute à des clubs forcément impactés sur le plan économique. Mais pour un joueur hors-norme comme Cristiano Ronaldo, si la question de son avenir se pose, le quintuple Ballon d’Or n’hésitera pas à trancher dans le vif, comme il avait su le faire en 2018 en mettant brutalement un terme à son aventure au Real Madrid. Cette fois-ci, c’est l’effectif qu’il juge trop juste et le manque d’effort des dirigeants qui agacent CR7. Il serait prêt à tout plaquer, pour s’offrir un dernier défi au niveau de ses exigences, affirme Diario Gol.



Avec 21 buts en 22 matchs de Série A, Cristiano Ronaldo a démontré qu’aucun défi ne lui faisait peur, même à 34 ans. C’est pourquoi il réfléchirait actuellement à rejoindre l’un des deux clubs qui le courtise, avec la pression mise par son agent Jorge Mendes pour effectuer un dernier beau transfert, avec le contrat qui va avec. A savoir le PSG, qui verrait bien CR7 accompagner Kylian Mbappé à la place de Neymar, en cas de départ du Brésilien. Ou bien Manchester United, qui a les moyens de ses ambitions et rêve de récupérer son ancienne star. Aujourd’hui, se payer le Portugais ne serait plus forcément de prix, car sa valeur est estimée à 80 ME, même si ce montant ne lui convient pas du tout.