Esp ‍: L'Inter Miami trop nul, Barcelone drague Messi

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Six mois après son arrivée à l’Inter Miami en provenance du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est déjà cité pour un potentiel retour au FC Barcelone. Il faut dire que la franchise floridienne est partie pour rater sa saison en MLS.

Lionel Messi de retour au FC Barcelone le temps de quelques mois, la rumeur enfle. Et pour cause, l’Inter Miami a désormais peu de chances de se qualifier pour la phase finale de la Major League Soccer. 14e du classement, l’Inter Miami pourrait rater le coche, ce qui signifierait que Lionel Messi n’aurait plus de match à disputer pendant plusieurs mois. Par le passé, David Beckham ou encore Thierry Henry ont profité de cette coupure pour quitter temporairement la Major League Soccer le temps d’un prêt, celui d’Henry à Arsenal étant encore dans toutes les mémoires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Et si Lionel Messi en faisait de même avec un prêt du côté de son club de cœur, le FC Barcelone ? La rumeur enfle à tel point que le journal Sport évoque le sujet dans son édition du jour. Le champion d’Espagne en titre serait effectivement intéressé par la perspective de faire revenir Lionel Messi sous la forme d’un prêt sec au mois de janvier, un beau moyen de rendre un ultime hommage à la Pulga.

Messi au Barça, pas encore de discussions ?

Sport calme toutefois les ardeurs des médias espagnols et américains car selon le journal, qui a contacté des sources à l’Inter Miami, la possibilité d’un prêt de Lionel Messi au Barça n’a pas encore été discutée entre les deux clubs. Reste maintenant à voir si sur le plan sportif, Xavi validera cet éventuel prêt alors que l’entraîneur du FC Barcelone peut déjà compter sur Yamal, Lewandowski, Joao Felix, Raphinha ou encore Pedri dans le secteur offensif. Mais on imagine que l’entraîneur catalan ne sera pas le principal décideur quant à un potentiel retour de Lionel Messi en Catalogne, ne serait-ce que pour un prêt de six mois.