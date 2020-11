Esp : Alerte pour Griezmann, un candidat veut sa peau

Dans : Mercato.

Le 24 janvier prochain, les Socios du FC Barcelone éliront le futur président du club, lequel prendra la succession de Josep Maria Bartomeu.

Parmi les candidats, le Catalan de 48 ans Victor Font occupe très largement l’espace médiatique. En ce milieu de semaine, celui qui ambitionne de présider le FC Barcelone a de nouveau pris la parole sur l’antenne de la Cadena COPE. L’occasion pour lui d’évoquer le blues de Lionel Messi, mais également la situation d’Antoine Griezmann. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Victor Font a un avis très clair sur le champion du monde tricolore. En effet, le Catalan a indiqué qu’Antoine Griezmann n’aurait jamais dû être recruté par Barcelone, dans la mesure où son profil est trop similaire à celui de Lionel Messi. Des propos qui laissent penser qu’en cas d’élection de Victor Font, le natif de Mâcon pourrait bien ne pas faire de vieux os du côté du Camp Nou…

« Les difficultés de Griezmann ? C’est surprenant avec le talent qu’il a. Mais c’est une signature que nous n’aurions pas dû faire en raison du poste qu’il occupe. L’ajustement est très compliqué car il joue dans le même rôle que Messi » a indiqué le candidat à la présidence du FC Barcelone dans une interview qui ne devrait pas vraiment rassurer Antoine Griezmann. De plus, Victor Font s’est exprimé au sujet de Lionel Messi, lequel semblait se disait « fatigué d’être en permanence le problème de tout à Barcelone » à son retour d’Argentine cette semaine. « C’est plus le fruit de la fatigue et du voyage. Il ne faut pas tirer de conclusion de cette sortie. Il est frustré. Il est temps de passer à un nouveau projet ». Avec Victor Font et sans Antoine Griezmann ? Réponse fin janvier…