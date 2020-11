Esp : Taisez-vous, Griezmann exige le silence face à Messi

Dans : Liga.

Toujours critiqué du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann estime qu'il faut absolument que son entourage cesse de s'attaquer à Lionel Messi.

Pour réussir au FC Barcelone, il est évident qu’il ne faut pas trop se mettre en travers de la route de Lionel Messi, le sextuple Ballon d’Or faisant la pluie et le beau temps dans le vestiaire. Si tout le monde l’a compris, y compris Antoine Griezmann, certains membres de l'entourage proche ou moins proche de l'attaquant français ont, eux, lâché quelques punchlines musclés contre la star argentine du Barça, estimant que ce dernier avait volontairement savonné la planche de l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. Entre l’oncle du champion du monde qui a confié sur M6 que : « Avec Messi je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, ce sont des choses que je ne peux pas dire », ou bien encore l’ancien représentant et confident d’Antoine Griezmann, Eric Olhats, qui a été lui plus virulent dans France-Football en expliquant : « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur », la presse barcelonaise se régalait.

Mais au moment où ça tire à balles réelles sur Lionel Messi, Antoine Griezmann estime que cela doit cesser immédiatement. Selon L’Equipe, le joueur français du Barça a demandé à tout le monde de stopper ce bashing. « Griezmann a compris que sa deuxième saison catalane risquait de ressembler à la première. Malgré tout, il se tait, travaille, s’accroche, autant pour lui que pour retrouver les Bleus sans état d’âme. Il ne vit pas très bien les critiques visant Messi émanant de certains de ses proches, ou anciens proches, et le leur a fait savoir. Lui a juste envie de jouer au football sans avoir à répondre de propos qu’il n’a pas tenus », affirme Damien Degorre. Pour Antoine Griezmann, l’avenir est au FC Barcelone, et le champion du monde souhaite que rien ne vienne perturbe son intégration déjà si difficile.