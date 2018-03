Esp : Cristiano Ronaldo impose sa loi au mercato !

Dans : Mercato, Liga.

Le mercato promet d’être agité au Real Madrid cet été, la qualification face au PSG ne masquant pas certains soucis vus en Liga. Plusieurs ventes importantes sont attendues, notamment celle de Gareth Bale, qui n’aurait plus vraiment les faveurs de Zinedine Zidane. Et bien évidemment, de nombreux noms circulent dans les médias afin de remplacer l’international gallois. En froid avec Antonio Conte à Chelsea, Eden Hazard serait le favori pour renforcer le Real Madrid cet été, mais d’autres noms ont filtré comme celui de Paulo Dybala, l’attaquant de la Juventus Turin.

Capitaine de l’Inter Milan, Mauro Icardi a également été associé au club merengue ces dernières semaines. Mais selon les informations de Diario Gol, l’attaquant argentin ne devrait pas débarquer de sitôt dans la capitale espagnole. Effectivement, Cristiano Ronaldo serait opposé à l’arrivée de Mauro Icardi et l’aurait directement fait savoir à Zinedine Zidane et à Florentino Perez. En réalité, le Portugais souhaite continuer à jouer aux côtés de Karim Benzema et préférerait donc que ce soit un véritable ailier comme Eden Hazard qui soit recruté. Pas si étonnant, finalement…