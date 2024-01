Officiel ‍: Henderson quitte déjà l'Arabie Saoudite, l’Ajax en profite

Débarqué en Arabie Saoudite durant l’été dernier, Jordan Henderson est déjà de retour en Europe. Puisque ce jeudi soir, le club d’Al-Ettifaq, qui avait déboursé 14 millions d’euros pour le recruter à Liverpool il y a quelques mois à peine, a annoncé le départ de son milieu de terrain. « Al-Ettifaq FC de la Roshn Saudi League (SPL) et Jordan Henderson ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat du joueur avec le club avec effet immédiat. Cette décision fait suite à une conclusion à l’amiable de la relation avec le joueur », peut-on lire dans le communiqué publié par le club saoudien.

Suite à une expérience ratée dans le Golfe, l’Anglais de 33 ans va maintenant poursuivre sa carrière à l’Ajax Amsterdam, qui vient d’annoncer l’arrivée de l’ancien capitaine des Reds.

Ajax is delighted to announce the signing of Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿