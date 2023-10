Esp ‍: Bellingham fait une annonce tonitruante sur son avenir

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Recrue star du Real Madrid lors du mercato estival, Jude Bellingham réalise un début de saison sensationnel dans la capitale espagnole.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Jude Bellingham s’est imposé en l’espace de quelques semaines comme la star absolue du Real Madrid. Bien qu’il ne soit pas attaquant, l’ex-capitaine du Borussia Dortmund a fait oublier un certain Karim Benzema grâce à ses buts en pagaille et ses passes décisives et le Real Madrid l’a déjà adopté. L’histoire d’amour est parfaite entre l’international britannique et le club de la Casa Blanca et à priori, ce n’est pas près de s’arrêter.

Bellingham ne se voit plus partir du Real Madrid

En marge du rassemblement de l’équipe d’Angleterre en ce mois d’octobre, Jude Bellingham a fait une grande annonce qui va ravir les supporters et les dirigeants du Real Madrid puisqu’il a fait savoir qu’il se voyait rester au Real durant les 10 à 15 prochaines années. De quoi envisager l’avenir sereinement pour l’état-major du club merengue avec un joueur d’une telle qualité.

« J'adore le football en ce moment. Mon management en club comme en sélection me donne la liberté de jouer comme je le vois. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur mon timing pour entrer dans la surface, j'arrive avec une grosse faim. Avec un gros transfert, le fait est que je dois être décisif, qu'il s'agisse d'un but, d'une passe décisive ou d'une performance gagnante. Le Real Madrid est le club dans lequel je veux être pendant les 10 à 15 prochaines années de ma vie. J'adore ça là-bas. Carlo Ancelotti a essentiellement dit que c'était dans cette position de meneur de jeu qu’il me voyait. Lorsque vous côtoyez chaque jour ces mentalités et cette qualité de joueurs, cela vous amène à un nouveau niveau mentalement, physiquement et techniquement » a fait savoir Jude Bellingham, qui ne s’imagine plus dans un autre club que le Real Madrid dans les années à venir. Une déclaration qui va plaire aux supporters et aux dirigeants du club merengue, beaucoup moins aux cadors de la Premier League tels que Manchester City, Arsenal ou encore Liverpool, qui rêvent sans doute de faire revenir le prodige du football anglais en PL.