Le Real Madrid a un plan loufoque pour Mbappé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG l'été dernier, le champion du monde 2018 n'en reste pas moins en fin de contrat. Le Real Madrid a bon espoir de le convaincre de relever le challenge.

Le PSG n'a rien lâché contre Kylian Mbappé l'été dernier. Le club de la capitale voulait voir son crack prolonger ou alors partir. Finalement, un terrain d'entente a été trouvé et l'ancien de Monaco a renoncé à certaines primes. Pour le moment, Mbappé et le PSG continuent leur collaboration tout en sachant qu'au 1er janvier, le joueur de 24 ans sera autorisé à négocier avec l'équipe de son choix. Le Real Madrid est bien évidemment au taquet pour négocier officiellement avec son clan et signer Mbappé, libre qui plus est. Et pour mettre tous les ingrédients de leur côté et convaincre l'attaquant de 24 ans, les Madrilènes ont un plan bien rodé...

Mbappé, le Real Madrid prépare sa stratégie

Selon les informations de Sky Sports, le Real Madrid envisagé d'utiliser l'exemple Jude Bellingham pour définitivement motiver Kylian Mbappé à rejoindre la Casa Blanca. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l'Anglais fait très fort avec déjà 10 buts en 10 matchs joués. Libéré comme jamais, l'ancien du Borussia Dortmund est déjà devenu la star des Merengue avec Vinicius. Le public l'adore et le Real Madrid pense que Mbappé pourrait connaitre le même sort la saison prochaine en acceptant le challenge merengue. A noter que outre Bellingham, Vinicius Jr fait aussi le forcing pour convaincre Mbappé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Le Brésilien a récemment avoué qu'il avait fait la même chose pour les venues d'Eduardo Camavinga et de... Jude Bellingham en leur envoyant des SMS. Reste à savoir si tout cela sera suffisant, alors que Kylian Mbappé est aussi en pourparlers avec le PSG pour une éventuelle prolongation.