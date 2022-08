Décision radicale, Cristiano Ronaldo chassé de Manchester !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Cristiano Ronaldo se poursuit à Manchester United, qui ne voit plus d’un très bon œil la présence du Portugais dans son effectif.

Désireux de quitter Manchester United lors de ce mercato estival en raison de la non-qualification des Red Devils en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement avec trois semaines de retard. L’attitude de CR7 est très mal passée du côté du nouvel entraîneur Erik ten Hag, lequel a fait savoir à sa direction qu’il n’était pas opposé à un départ de l’international portugais. Ces derniers jours, des informations contradictoires ont circulé dans la presse, notamment au sujet d’une possible résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo. Cela a vite été démenti et à priori, Manchester United n’ira pas aussi loin. Mais selon les informations du Times, l’entraîneur néerlandais est désespéré par le comportement de Cristiano Ronaldo et serait maintenant favorable à son départ d’ici au 31 août.

Erik ten Hag valide le départ de Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le média affirme qu’initialement, Erik ten Hag était favorable à ce que Cristiano Ronaldo reste à Manchester United, et cela même après son retour à l’entraînement avec trois semaines de retard. Erik ten Hag pensait être capable de remotiver CR7 mais à priori, ce n’est pas le cas et l’attitude de Cristiano Ronaldo est clairement un boulet pour Manchester United en ce début de saison. Battu à deux reprises en deux matchs depuis le début de la saison 2022-2023 de Premier League, Manchester United doit vite se remettre à l’endroit et pour cela, Erik ten Hag estime qu’il est indispensable de pouvoir compter sur un effectif pleinement motivé et concentré sur le projet du club. Ce n’est assurément pas le cas de Cristiano Ronaldo, dont l’agent Jorge Mendes n’a plus que deux semaines afin de trouver une porte de sortie. Ce qui ne serait pas simple dans la mesure où jusqu’à présent, l’agent historique de CR7 a essuyé les refus de Chelsea, Paris, Munich ou encore de l’Atlético de Madrid.