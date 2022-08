MU : Cristiano Ronaldo viré, fin de la blague

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Cristiano Ronaldo se poursuit à Manchester United, où les rumeurs se multiplient au sujet de l’avenir du Portugais.

En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Cristiano Ronaldo aimerait quitter les Red Devils dès cet été. Chiffonné par la non-qualification de Manchester United en Ligue des Champions, l’international portugais a repris l’entraînement avec trois semaines de retard et a missionné Jorge Mendes afin que ce dernier lui trouve un nouveau club. L’Atlético, le PSG, Chelsea, Barcelone ou encore le Bayern Munich ont été sondés mais à la surprise générale, personne ne veut de l’encombrant Cristiano Ronaldo. Dès lors, une résiliation de son contrat à Manchester United a été évoqué par Sky Sports mais selon les précisions apportées ce lundi par le Manchester Evening News, il n’est pas question pour les Red Devils de résilier le contrat d’un tel joueur. A priori, CR7 ira bien au bout de son bail avec Manchester United et disputera donc la saison 2022-2023 sous les ordres d’Erik ten Hag.

MU ne va pas résilier le contrat de Cristiano Ronaldo

L’entraîneur néerlandais de Manchester United ne comptait pas spécialement sur Cristiano Ronaldo lors de l’intersaison, d’abord car CR7 est revenu des vacances avec trois semaines de retard et surtout car Erik ten Hag estimait que Ronaldo n’était pas en phase avec le projet de feu que souhaite mettre en place l’ex-entraîneur de l’Ajax. Mais au vu de la situation actuelle, Cristiano Ronaldo ne trouvant pas de club, Manchester United ne devrait pas faire une croix sur le Portugais. Difficile d’un point de vue marketing et d’image pour les Red Devils de faire passer l’image d’un club qui résilie le contrat d’une des plus grandes stars de l’histoire du foot. C’est ainsi que selon toute vraisemblance, Cristiano Ronaldo va rester une ultime saison à Manchester United avant de partir. Et la saison risque d’être longue pour CR7, plus isolé que jamais dans le vestiaire mancunien selon The Athletic, qui révèle par exemple qu’il arrive au Portugais de dîner seul à la cafétéria du club. Drôle d’histoire de « je t’aime, moi non plus » entre Manchester United et Cristiano Ronaldo.