Cristiano Ronaldo dans son équipe ? Il préfère démissionner !

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo est toujours en instance de départ du côté de Manchester United. Le nom du quintuple Ballon d'Or portugais est annoncé dans les petits papiers du Sporting, mais tout le monde ne souhaite pas sa venue à Lisbonne...

Manchester United est très actif en cette fin de mercato estival. Les Red Devils se régalent de la venue d'Anthony en provenance de l'Ajax. Erik Ten Hag sait que son groupe a besoin de renforts de qualité. Surtout si Cristiano Ronaldo venait à quitter le club. Malgré sa mauvaise dynamique et son âge avancé (37 ans), CR7 reste un joueur capable de débloquer n'importe quelle situation. Mais l'ancien du Real Madrid compte partir de Manchester United. Son objectif ? Disputer la prochaine Ligue des champions. Problème pour Cristiano Ronaldo, il manque cruellement de prétendants capables de l'accueillir. Son énorme salaire (17 millions d'euros) et le peu d'années qu'il a encore au plus haut niveau sont des freins importants. Néanmoins, son agent Jorge Mendes a de nombreux contacts au sein des clubs et fait le forcing pour placer son joueur au Sporting.

Ronaldo, Amorim s'arrache les cheveux !

🚨 Ruben Amorin, entraîneur du Sporting, aurait menacé de démissionner de son poste si ses dirigeants venaient à signer Cristiano Ronaldo ! 👀



(The Times) pic.twitter.com/eyD3Oq8JKj — BeFootball (@_BeFootball) August 29, 2022

Le club portugais, qui a révélé Cristiano Ronaldo aux yeux du monde, est un candidat presque naturel pour recruter le quintuple Ballon d'Or en cette fin de mercato. Nul doute qu'un retour de CR7 charmerait les fans lisboètes, mais ce n'est pas du tout le cas de l'entraineur du Sporting. Selon les informations du Times, le coach de l'équipe, Ruben Amorim, aurait menacé de démissionner si CR7 débarquait au sein de son effectif dans les prochaines heures. Le technicien des Leões ne verrait pas le but d'un tel recrutement pour l'équilibre de son groupe. Une information surprenante, alors que d'après Marca, Ronaldo fait du Sporting sa destination privilégiée, pouvant disputer la Ligue des champions. Autre piste toujours d'actualité pour le Portugais de 37 ans : Naples. Un échange est même dans les tuyaux entre Cristiano Ronaldo et Victor Osimhen si l'on en croit les dernières sorties de Gianluca Di Marzio.