Ang : Désespéré, Cristiano Ronaldo supplie Tuchel

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo ne croule pas sous les offres. A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’attaquant de Manchester United continue de proposer ses services à Chelsea, dont le manager Thomas Tuchel s’est jusqu’ici montré réticent à l’idée de le recruter.

Le temps presse pour Cristiano Ronaldo. Toujours déterminé à quitter Manchester United, l’attaquant de 37 ans constate la chute de sa popularité sur le marché des transferts. Ses envies d’ailleurs auraient attiré un tas de prétendants il y a encore quelques années. Mais cet été, sa volonté de disputer la Ligue des Champions n’a pas convaincu grand monde. Et pendant ce temps-là, son manager Erik ten Hag ne fait plus rien pour le retenir. Au contraire, le coach des Red Devils ne le considère plus comme un titulaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

C’est pourquoi Cristiano Ronaldo et son entourage se démènent à l’approche de la fermeture du mercato. On sait que Chelsea s’est un temps intéressé au Portugais cet été. L’initiative venait du nouveau propriétaire Todd Boehly, qui se voyait réaliser un gros coup pour marquer son arrivée aux commandes des Blues. Malheureusement pour le successeur de Roman Abramovitch, le manager Thomas Tuchel s’est opposé à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Quelques semaines plus tard, Chelsea n’a toujours pas compensé le départ de Romelu Lukaku, l'Anglais Raheem Sterling étant considéré comme un ailier.

L'avis négatif de Rangnick

Et les négociations avec le FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang n’aboutissent pas. L’agent de CR7 Jorge Mendes, d’après The Independent, a donc eu l’idée de solliciter à nouveau le club londonien pour lui proposer l’avant-centre. Reste à savoir si Thomas Tuchel changera d’avis ou s’il préférera prendre le risque de ne pas recruter en pointe. De son côté, le Times croit savoir que l'Allemand Ralf Rangnick, ancien coach de Manchester United et compatriote de Thomas Tuchel, lui aurait conseillé de ne pas miser sur le quintuple Ballon d'Or. Encore un coup dur pour le Mancunien.