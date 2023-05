Cristiano Ronaldo au Bayern, vous avez un message

Peu sollicité en Europe, Cristiano Ronaldo a pris la direction d'Al Nassr en Arabie saoudite en janvier. S'il marque des buts et gagne un bon salaire, CR7 rêve de retrouver l'Europe et la Ligue des champions. Pourquoi pas au Bayern où un plan audacieux se prépare.

Cristiano Ronaldo a t-il définitivement dit adieu à l'Europe et au haut niveau ? Beaucoup le craignent mais certains de ses fans ne désespèrent pas de le voir revenir sur le vieux continent. A Al Nassr, CR7 n'a pas à se plaindre : salaire très important, championnat à sa portée et les buts qui viennent à nouveau garnir ses lignes statistiques. Toutefois, le Portugais a fini brutalement son histoire à Manchester United. Il ne peut cacher vouloir boucler la boucle sur le vieux continent et notamment améliorer son record de buts en Ligue des champions. Mais, qui voudra bien de lui ? Le Bayern, dépourvu d'un grand attaquant depuis le départ de Lewandowski pourrait se laisser tenter.

Le club bavarois avait fait partie des prétendants en janvier dernier. Néanmoins, plus que le côté sportif, c'est le côté financier qui a gêné la direction munichoise. Le salaire de Ronaldo était trop élevé pour le si rigoureux Bayern. Un élément néfaste éliminé par Markus Schon ? L'entrepreneur allemand, fan du Bayern et de Ronaldo, veut réaliser le transfert de ses rêves l'été prochain.

Entrepreneur Markus Schön wants to finance Bayern - Cristiano Ronaldo deal.



The entrepreneur from Detmold contacted Oliver Kahn with an email and made a crazy offer to Bavaria's CEO: Schön would finance the Munich residents a transfer of CR7.



[Abendzeitung] pic.twitter.com/eTAJzveTEc