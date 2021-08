Cristiano Ronaldo à City, la bombe du jour !

Dans : Mercato.

Cristiano Ronaldo a négocié son départ de la Juventus pour rejoindre Manchester City. Les accords pleuvent même s'il manque celui entre les deux clubs.

Journée décisive à Turin avec la présence de Cristiano Ronaldo, son agent Jorge Mendes, et les dirigeants turinois. Et un accord trouvé très rapidement. Le Portugais a fait comprendre son envie de changer d’air, et la formation italienne l’a acceptée à condition de s’y retrouver financièrement. Cela veut dire un transfert, et non un départ libre, pour un montant de 25 ME minimum en cash, et un joueur en échange. C’est avec cette information en poche que Jorge Mendes est allé ensuite directement à Manchester. Non pas pour discuter avec United, le club qui a révélé CR7 en Europe, mais bien avec son rival de City. Pep Guardiola, qui a besoin d’un attaquant de pointe, n’arrive pas à faire venir son choix numéro 1 qui est Harry Kane. Mais le plan B est pas mal non plus, puisque Cristiano Ronaldo est très tenté par l’idée de rejoindre les Citizens.

Après l’accord avec la Juventus sur le prix demandé pour son transfert, Cristiano Ronaldo s’est très rapidement mis d’accord avec Manchester City sur les conditions de son arrivée. Selon AS, le quintuple Ballon d’Or est prêt à signer un contrat de deux ans, avec un salaire diminué de moitié pour atteindre 15 ME. Des chiffres qui ont fait l’unanimité dans les deux camps, et dessinent donc un peu plus cette arrivée.

Mais forcément, il y a pour le moment un hic comme l’explique le journal espagnol. Manchester City préférerait se défaire d’un élément moins axial, comme Raheem Sterling, pour l’échange avec la Juventus. Mais le Vieille Dame n’a qu’une idée en tête, celle de récupérer 25 ME et Gabriel Jesus. L’avant-centre brésilien n’est pas partant aux yeux de Pep Guardiola, ce qui bloque pour le moment toute arrivée de Cristiano Ronaldo. Ce bras de fer sera bien évidemment déterminant, même si dans la tête du Portugais, le départ est déjà validé. Il souhaiterait, même si l’accord définitif tarde à être trouvé, être dispensé de la préparation du match à venir contre Empoli ce samedi, pour se concentrer sur son arrivée à Manchester. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé dans la cité anglais. Si les fans de City peuvent se dire que l’expérience de CR7 sera une chance unique d’enfin remporter la Ligue des Champions, ceux de United vont avoir du mal à digérer la trahison de leur ancienne idole.