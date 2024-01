Bellingham plus fort que Haaland, le Real se frotte les mains

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Régulièrement, l'Observatoire du football CIES dévoile le classement des joueurs les plus chers de la planète. Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, c'est un Anglais qui est le roi du marché des transferts.

La période hivernale du mercato est rarement celle où les clubs dépensent le plus, mais plutôt là où les ajustements sont faits. Néanmoins, les fans ne sont pas à l'abri d'une offre XXL de dernière minute. L'occasion de se pencher sur les joueurs les plus chers au monde. Si Kylian Mbappé a souvent été le premier de cette liste, il est désormais seulement 27e avec une valeur de 106,2 millions d'euros. Un prix qui s'explique en raison du fait qu'il est en fin de contrat avec le PSG. Le joueur le plus cher devrait donc être logiquement Erling Haaland, le concurrent du Français au titre de futur meilleur joueur du monde. Mais cette distinction honorifique revient finalement à Jude Bellingham, l'homme du début de saison avec le Real Madrid qui dépasse de peu le Norvégien (267,5 M€) contre 251,2 M€ pour Haaland, premier du classement en juin dernier.

Camavinga joueur français le plus cher au monde

Compte tenu de la situation contractuelle complexe de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France a logiquement chuté dans cette liste, même s'il reste tout de même bien placé. C'est donc Eduardo Camavinga, 15e, avec un prix estimé à 132,7 millions d'euros qui est considéré comme le joueur français le plus cher au monde. William Saliba complète le podium des Bleus avec une valeur de 104,3 millions d'euros, à la 30e position. La France compte 11 joueurs dans le top 100, contre 12 pour le Brésil. L'Espagne place 10 joueurs, tandis que les Anglais sont les plus représentés avec 13 joueurs. Le nombre de joueurs à plus de 100 millions d'euros est passé de 20 l'été dernier à 39. Preuve de la forte inflation du marché des transferts.