Todibo se prend une claque, il ne fait plus rêver MU

Jean-Clair Todibo commence à être trop grand pour l'OGC Nice. Le défenseur central est pisté par Manchester United, qui partage le même propriétaire, Sir Jim Ratcliffe et INEOS. Toutefois, le joueur français s'éloigne des Red Devils.

Depuis plusieurs semaines, Jean-Clair Todibo est annoncé du côté de Manchester United. L'arrivée d'INEOS outre-Manche devrait faciliter les négociations entre le club anglais et l'OGC Nice. Néanmoins, comme le rapporte le média Football Insider, les dirigeants mancuniens suivent d'autres joueurs, comme Jarrad Branthwaite, qui a une longueur d'avance sur Todibo. Le jeune défenseur d'Everton est pressenti pour signer à Manchester lors du prochain mercato estival. Erik ten Hag souhaite avoir un joueur gaucher à intégrer dans l'axe de sa défense. L'international français (2 sélections) s'éloigne progressivement de Manchester United. De plus, le média anglais affirme que Chelsea et les Spurs sont aussi intéressés par les services du joueur niçois.

Manchester United zappe Todibo, Nice jubile

Vite se remettre au travail pour repartir de l’avant ! Le combat continue 🦍⚔️

Merci aux supporters présent ❤️ pic.twitter.com/a9B9endRVV — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) February 26, 2024

L'opération Jean-Clair Todibo à Manchester United n'est pas non plus totalement morte. Erik ten Hag n'est pas encore assuré d'être le coach des Red Devils la saison prochaine. Le technicien néerlandais est très critiqué par les supporters et INEOS pourrait prendre la décision de changer d'entraîneur, afin de démarrer une nouvelle ère. Zinédine Zidane est toujours le rêve de Sir Jim Ratcliffe. Jean-Clair Todibo reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts et même si Manchester United se retire finalement, le joueur de 24 ans aura toujours des clubs intéressés par ses services, notamment en Premier League. Nice souhaite probablement conserver le joueur pendant encore quelques saisons. Mais si les Aiglons n'arrivent pas à accrocher une place en Coupe d'Europe à la fin de cette saison, alors il sera très compliqué de convaincre Todibo de rester au sein du club azuréen, actuellement 4e de la Ligue 1, à 8 journées de la fin du championnat.