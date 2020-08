Barça : Messi va encore faire une grande annonce

Dans : Mercato.

Alors que la planète football ne tourne plus qu’autour des envies de départ de Lionel Messi du côté du FC Barcelone, l’attaquant argentin va bientôt sortir du silence.

Même si la bombe du mercato a forcément été lancée par son clan dans la presse argentine et espagnole, le sextuple Ballon d’Or, lui, n’a pas encore officiellement confirmé sa volonté de quitter le Barça dès cet été. En début de semaine, le joueur de 33 ans a été clair avec sa direction : il ne veut plus porter le maillot blaugrana. Et pour cela, il est prêt à utiliser la clause qui lui permettrait de partir libre pour signer gratuitement dans un autre club européen. Une théorie que le Barça ne partage pas. Mais « dans les prochains jours », le deuxième de Liga va devoir se rendre à l’évidence.

Puisque selon les informations de Goal, la Pulga va bientôt prendre la parole pour expliquer son choix. Dans cette sortie, Messi expliquera pourquoi il veut changer d’air après une longue pige de 20 ans à Barcelone. Il pourrait aussi profiter de ce moment pour adresser un message aux socios du Barça, complètement déboussolés à l’idée de voir partir leur star. Une information qui montre que Messi est bien déterminé à faire ses valises en direction de l'Angleterre (Man City, Manchester United ?), de la France (PSG ?) ou de l'Italie (Inter Milan ?). La décision de Messi semble donc irrémédiable, alors que la direction du FCB fait tout son possible pour inverser la situation, tant que cela l'est encore.