PSG : Paris c'est magique, Messi l'a bien compris

Dans : PSG.

Potentiellement à la recherche d’un nouveau club après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait trouver son bonheur au sein du Paris Saint-Germain.

À l’heure actuelle, le sextuple Ballon d’Or est toujours un joueur du Barça. Sous contrat jusqu’en 2021, l'international argentin espère utiliser sa clause qui lui permettrait de quitter le Barça gratuitement dès cet été. Un droit remis en cause par les dirigeants catalans, pour qui la clause n’est plus valable depuis plusieurs semaines déjà. Si la bataille juridique s’annonce tendue entre les deux parties, Messi cherche donc un nouveau club. Le Manchester City de Pep Guardiola a une longueur d’avance sur ses concurrents dans ce dossier-là, mais le Paris Saint-Germain a encore toutes ses chances. Ces dernières heures, la piste Messi a pris du poids dans le club de la capitale.

Selon les informations d’Olé, le PSG est même passé à l’action, vu que « des Argentins de confiance du club parisien et l'entourage du numéro 10 » ont lancé les premières discussions. D’après le média argentin, Paris serait une « excellente option » pour la Pulga, lui qui ne ferme pas du tout la porte à un départ en France. Surtout que le PSG a des jolis arguments à proposer au clan Messi, entre la vie à Paris, une Ligue 1 facile à remporter ou le défi de gagner la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG. De plus, Messi retrouvait deux amis proches du côté du Paris, avec Neymar, son ancien compère d’attaque au Barça, et Angel Di Maria, son compatriote en sélection argentine. Ajoutez à tout cela que « le Qatar a les moyens de s'offrir le natif de Rosario », et la rumeur menant Messi à Paris pourrait donc continuer à enfler au cours des prochains jours...