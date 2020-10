Barça : Lionel Messi s'offre au PSG et à City, préparez l'argent

Dans : Mercato.

Après avoir claqué la porte du FC Barcelone de manière spectaculaire en demandant à partir libre à l’été 2020, Lionel Messi a du revenir tout penaud, le club catalan lui ayant fait comprendre qu’il avait un contrat à respecter.

Pour ne pas mettre encore plus le bazar dans le club, l’Argentin s’est exécuté, même si son président Josep Maria Bartomeu avait toujours répété que le sextuple Ballon d’Or pouvait partir du club quand il le voulait. Résultat, Messi va disputer une nouvelle saison sous les couleurs blaugrana, mais ce sera la dernière. Nouvel entraineur du club, Ronald Koeman a pu discuter avec Lionel Messi après cet été tumultueux, et selon The Mirror, le technicien néerlandais a bien compris que l’Argentin n’avait aucune intention de prolonger son contrat, et que absolument rien ne pourrait le faire changer d’avis.

Même en cas de superbe saison, de changement de président, de recrutement de Neymar, Lionel Messi a décidé de claquer la porte d’un club qui commence sérieusement à le fatiguer, et où il s’estime trop peu défendu, et toujours pointé du doigt en cas de problème. La décision est donc prise, et elle risque de mettre plusieurs clubs sur les dents, Manchester City et le PSG, qui refusaient bien évidemment de payer les 700 ME de sa clause libératoire l’été dernier, auront cette fois-ci tout loisir de concentrer leurs efforts financiers sur le salaire de La Pulga, ce qui ne sera déjà pas anodin. En tout cas, cette donnée est à prendre en compte à l’heure où le Paris SG se fixe aussi des objectifs de son côté, avec les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar.